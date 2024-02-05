ندوات وقوافل إرشادية عن أمراض المحاصيل الشتوية بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الإثنين، نشاط مديرية الزراعة بالإشتراك مع مركز البحوث الزراعية، فى تنفيذ قوافل وندوات عن العمليات الزراعية للمحاصيل الشتوية والأمراض التى تصيبها، للتأكيد على أهم التوصيات الإرشادية الفنية التى تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات للنهوض بإنتاجية المحاصيل، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

تأتى القوافل الإرشادية لتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه، وتأثيرها على تلك المحاصيل الزراعية الشتوية، كما تقوم هذه القوافل بتنظيم ندوات إرشادية فى القرى والحقول حال تضررها، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية، متخصصون فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظة.

كلف نورالدين بالإستمرار فى تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعى مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التى تواجه الإنتاج الزراعى، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وسبل مكافحة الآفات وأمراض النبات، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.