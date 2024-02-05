تفاصيل اعتداء لاعبي مالي على الحكم محمد عادل

اعترض لاعبو منتخب مالي بقوة على الحكم المصري، محمد عادل، وحاولوا الاعتداء عليه بعد إطلاقه صافرة نهاية مباراة النسور مع كوت ديفوار، صاحبة الأرض، بانتصار الأخيرة (2-1) في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وخطف منتخب كوت ديفوار الفوز عن طريق عمر دياكيتي، في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

واحتج لاعبو مالي على الحكم، معتبرين أنه أنهى المباراة مبكرا، قبل تنفيذ ركلة ركنية حصلوا عليها.

ودخل هاماري تراوري، لاعب مالي، في مشادة قوية مع الحكم المصري، وصلت لحد التشابك بالأيدي، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وتدخل باقي طاقم التحكيم لإبعاد عادل عن لاعبي مالي، الذين واصلوا الاعتراضات بقوة، وسط حالة من الصدمة التي خيمت عليهم، بعد خسارة اللقاء في اللحظات الأخيرة.

واحتسب عادل ضربة جزاء لمالي، وطرد اثنين من لاعبي كوت ديفوار.