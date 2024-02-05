الإثنين 05 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحدث صفقات المحلة في انتقالات يناير

اللاهوني
اللاهوني

واصلت لجنة الكرة بنادي طنطا نجاحها في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين من أجل دعم الفريق الأول بعدد من الصفقات القوية خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالي.

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و تعاقد النادي مع الثنائي القادم من صفوف بلدية المحلة والحمام  عبد الرحمن اللاهوني والذي تعاقد معه النادي علي سبيل الإعارة و إسلام واصل والذي وقع علي عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف

ويواجه طنطا فريق غزل المحلة في أولي اللقاءات الرسمية في المرحلة الثانية لدوري المحترفين في الثاني عشر من فبراير علي ملعب غزل المحلة.

صفقة فلسطينية جديدة في مصر..

وأعلن نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

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