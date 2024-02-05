ميدو: أحمد شوبير حاول منع الأهلي عن ضم حارس جديد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق حاول إثناء إدارة الأهلي عن التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ملف حراسة المرمى في الأهلي أحدث ضجة كبيرة".

وأضاف: "الأهلي كان يتفاوض مع محمد أبو جبل، وقدم عرضًا له.. الأهلي كان يجهز مصطفى شوبير منذ 5 مواسم، ويستحق الفرصة الآن، وإذا لم يكن لديه ثقة فيه أن يكون هو الحارس الأول، لماذا تتركه في الفريق؟ ولماذا وافقت على انتقال علي لطفي إلى زد".

وتابع: "محمد أبو جبل ومحمد بسام لم يكن ليوافقا على أن يكونا بدلاء لمصطفى شوبير في الأهلي.. لن يوافقا على أن يكونا بدلاء لحارس أصغر منهم".

وأكمل: "أحمد شوبير عندما علم بأن النادي الأهلي يريد أن يتعاقد مع أبو جبل أو بسام غضب، وهذا طبيعي، فمصطفى شوبير هو ابنه، خصوصًا أن مصطفى شوبير ملتزم ويتدرب بشكل جيد، وعندما شارك كان جيدًا في المباريات، وهذه هي فرصته الآن".

وواصل: "أحمد شوبير حاول أن يثني إدارة الأهلي عن التعاقد مع أبو جبل وبسام، وأن يضموا حارس آخر، وشوبير أفسد صفقة أبو جبل وبسام، هو يعرف كيف يتحدث ومتى يتحدث".

واستطرد: "إعلان أحمد شوبير عن صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى الأهلي يوم مباراة مصر والكونغو والحديث عن الخلافات بينه وبين محمد الشناوي كان هدفه إفساد الصفقة".

واستكمل: "ليس لدي معلومات وإنما أقرأ الموقف، من حق أحمد شوبير أن يغضب، ولا أحد يلومه، فمصطفى شوبير صبر كثيرًا، وأحمد شوبير صبر مثله سنوات عديدة، ولقبه كان أيوب الكرة المصرية، ونجح في أن يكون الحارس الأساسي بعد ذلك للأهلي ومنتخب مصر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي في الأهلي بعد صفقة محمود الزنفلي، وبالتأكيد مسئولو الأهلي غاضبون من أحمد شوبير الآن، وأتمنى ألا يدفع مصطفى شوبير ثمن موقف والده".