المشدد 7 سنوات لـ 6 متهمين سرقوا سيارة بالإكراه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، في واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد ورود بلاغا من«فارس.الـ »، بأنه حال قيادته سيارته بالطريق العام، فوجئ بعدد من الأشخاص يقومون باستيقافه كرهاً عنه، وتعدوا عليه بالضرب، وتمكنوا من سرقة السيارة وما بها من متعلقات.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «سليم. س » 53 عاما،. يقيم بإحدى قرى مركز صان الحجر، و« سالم. م. س» 51 عاماً، يقيم بدائرة مركز فاقوس، و «ناصر. ح. س» 53 عاماً، ومقيم بإحدى قرى مركز فاقوس، و« إبراهيم. م. م» 27 عاماً، مقيم مركز صان الحجر، و « صلاح. ن. ح » 24 عاماً، ومقيم بدائرة مركز فاقوس، و« محمد. ن. ح »، حيث قاموا باعتراض طريق المجني عليه حال قيادته سيارته، وتمكنوا من سرقتها كرها عنه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأن سرقوا سيارة المجني عليه والمتعلقات التي كانت بداخلها، وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه، حيث قاموا بقطع طريقه وتعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات،حال كون المتهم الخامس محرزا لأداة « عصا حديدية »، وقاموا بشل مقاومته وبث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته كرهاً عنه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.