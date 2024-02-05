ضبط 121 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 121 مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع المتابعة المستمرة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات، التموين، والصحة، والطب البيطرى، وغيرها من الجهات المعنية ، للتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، ومنع حالات الغش التجارى، وإلزام التجار بالأسعار المقررة، والتصدي للممارسات الاحتكارية.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 100 مخالفة، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن – بيع خبز غير مطابق للمواصفات – بيع خبز بأزيد من السعر - عدم وجود ميزان - توقف دون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات).

وضبط 21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع دون ترخيص – بيع منتجات مجهولة المصدر - شهادة صحية – غش تجارى - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.