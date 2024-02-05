150 شنطة أدوات سباكة ضمن مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" لمياه أسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة ضمن فاعليات مبادرة صحتنا في بيئتنا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) ومديرية التربية والتعليم بأسيوط بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية.

حضر فاعليات الورشة المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون الخدمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والسيد ريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف.

عقب الورشة التعليمية جاء توزيع شنط لعدد وأدوات السباكة لعدد 150 مشرف صيانة بــ150 مدرسة ضمن مشروع "صحتنا فى بيئتنا"، بواقع شنطة 50 بمركز ساحل سليم ، و50 شنطة بمركز أسيوط، و 50 شنطة بمركز أبنوب.