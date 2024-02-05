محافظ الأقصر وممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبحثان التعاون في المشروعات

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيد باتريك جان جيلابيرتا الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر – يونيدو، والوفد المرافق له لمناقشة مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، وذلك بحضور هدى المغربي السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والسيدة أنَّاكِيارا إسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر - اليـونيدو، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، والمهندس عمر رياض المنسق الميداني الأول للمشروع ومدير مكتب اليونيدو في محافظتي قنا والأقصر.



وتناول اللقاء، استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في محافظتي الأقصر وقنا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة كشريك رئيسي لليونيدو وعدد من الشركاء المحليين، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية ـ سفارة سويسرا بمصر، والذي يهدف لخدمة أبناء المحافظة لبناء مجتمع أفضل، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز الابتكار في العديد من المجالات كالاستدامة الزراعية والبيئية والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.



وأوضح السيد باتريك جان جيلابيرتا، أن هذه الزيارة لمحافظة الأقصر تعد الزيارة الأولى له كممثل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيدًا بالمجهودات المقامة في المحافظة، مؤكدًا أن مصر شريك مهم جدًا للمنظمة، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة مؤتمر ومعرض للأعمال الخضراء في الأقصر لعام 2024 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسيد باتريك جان جيلابيرتا والوفد المرافق له، مثمنًا الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر بصورة عامة ومحافظة الأقصر بصورة خاصة، متمنيًا المزيد من التعاون بين الجانبين، وبحث إمكانية دعم المشروعات الفائزة بمحافظة الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر.

كما أشاد محافظ الأقصر، بمشروع برنامج النمو الأخضر الشامل الذي تنفذه المنظمة في محافظتي الأقصر وقنا، والذي يأتي متسقًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال العمل نحو التحول للأخضر وتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن كل المشروعات الصناعية التي يتم الترخيص لها داخل محافظة الأقصر يجب أن تكون صديقة للبيئة.