أمطار غزيرة وإنخفاض درجة الحرارة في محافظةالبحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة اليوم الإثنين ، أحوال جوية غير مستقرة ، وطقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة 15درجة مئوية ، مع موجة من الأمطار الغزيرة ، التي أغرقت الشوارع ، وحولتها إلي برك من المياة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، وعيوب في عمليات الرصف ، مع وجود رياح متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية وهي مركز بدر والنوبارية وووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين .

وفي قري المحافظة ، توقف المزارعين عن حصاد المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبسلة والفراولة والموالح ، بسبب غرق الحقول في مياة الأمطار .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز أدكو ، تواجدت أعداد قليلة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، تمهيدا للمارسة أعمالهمفي صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط .