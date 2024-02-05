الإثنين 05 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أمطار غزيرة وإنخفاض درجة الحرارة في محافظةالبحيرة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة اليوم الإثنين ، أحوال جوية غير مستقرة ، وطقس بارد حيث تبلغ درجة الحرارة 15درجة مئوية ، مع موجة من الأمطار الغزيرة ، التي أغرقت الشوارع ، وحولتها إلي برك من المياة ، بسبب إنسداد صفايات المطر ، وعيوب في عمليات الرصف ، مع وجود رياح متوسطة ، مثيرة للرمال والأتربة ، خاصة في المناطق الصحراوية وهي مركز بدر والنوبارية وووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون /  العلمين .

وفي قري المحافظة ، توقف المزارعين عن حصاد المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبسلة والفراولة والموالح ، بسبب غرق الحقول في مياة الأمطار .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز أدكو ، تواجدت أعداد قليلة من الصيادين ، منذ  الصباح الباكر ، تمهيدا للمارسة أعمالهمفي صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط .

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