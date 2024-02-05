استمرار هطول امطار غزيرة تسبب فى غرق شوارع عروس البحر المتوسط

تشهد محافظة الاسكندرية حالة من الطوارى اثر الامطار الغزيرة التى ضربت احياء المدينة صباح اليوم الاثنين ضربت الأمطار الغزيرة عدة مناطق عدة بالإسكندرية، اليوم، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام بأمطار غزيرة وصلت إلى مرحلة الثلوج مصحوبة برعد وبرق وأكبر كمية أمطار حتى الآن.، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور.

وتشهد المدينة طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، فيما تراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية بين 14 للصغرى و16 للعظمى وسرعة 10 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 69%

تسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، فيما جرى الدفع بنحو 180 سيارة شفط. لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة لضمان استمرار السيولة المرورية، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق

كانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفى سياق متصل، أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظام حركة السفن والبضائع دون تأثير لموجة الطقس السيئ أو الأمطار، لوجود ارتفاعات البحر المتوسط في المعدلات التي تسمح بحركة الملاحة البحرية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

قال اللواء "الشريف " محافظ الإسكندرية، إن عروس البحر المتوسط تواجه أزمة كبرى خلال الوقت الجاري بسبب التغير المناخي، ومن بينها زيادة هطول أمطار، وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع منسوب مياه سطح البحر، وتآكل العديد من الشواطئ، وتغير درجات الحرارة، مضيفا: لم نشهد من قبل مثل هذا البرد القارس في الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن البنية التحتية لا تحتمل كل ذلك، حيث إن الإسكندرية مدينة قديمة جدا وبها أقدم الشوارع في العالم، وبالتالي هناك بنايات كثيرة لا تتحمل هذا الجو، ويوميا تسقط مبانٍ قديمة جدا، متابعا: لدى الإسكندرية بنايات عمرها أكثر من مئات السنوات، ومنها الكثير من المباني التراثية.

وأفاد محافظ الإسكندرية بأن عروس البحر المتوسط تحتاج للعديد من المشروعات الضخمة، لافتا إلى أن الدولة بالفعل تبذل جهودا لحماية شواطئ البحر من خلال الأحجار الضخمة التي يتم وضعها على البحر والشواطئ لتخفيف عمليات النحر، وهو ما يكلف الدولة مليارات الدولارات.

كما أشار المحافظ إلى أن هناك مدن مظلومة في مسألة التغير المناخي، فمثلا مصر ينتج عنها انبعاثات كربونية بنسبة 0.6 %، وهناك دول لديها انبعاثات أكثر بكثير، وبالتالي تدفع دول أخرى ثمن هذه الانبعاثات.

يشار إلى أن الإسكندرية تعرضت لموجة من الطقس السيئ استمرت 7 أيام متواصلة مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، فيما شهدت بعض المناطق تساقط الثلوج وحبات البرد. وذلك تزامنا مع نوة الكرم التي من المفترض انتهاؤها أمس.