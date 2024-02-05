تصدير 52 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1153 شاحنة بضائع و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامةومتنوعة و 579 شاحنة بضائع و 30 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 65000 طن بضائع عامةومتنوعة و574 شاحنة بضائع و 15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية والسفينة DORIC VICTORY وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافور ة و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية1 وامل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس والحرية2 وامل كما تم تداول 1875 طن بضائع عامةومتنوعة و280 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور وايلة و كوين نفرتيتي و بريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا بموانيها.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





