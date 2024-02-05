المواقف العشوائية تسيطر على مدينة كفر الدوار

تشهد مدينة كفر الدوار انتشار المواقف العشوائية، في كافة الأحياء، حيث سيطر العديد من أصحاب السيارات المتهالكة التي لا تحمل لوحات معدنية، علي جميع الشوارع، وقاموا بتحويلها إلي مواقف عشوائية.

تجولت (بوابة الوفد) داخل المدينة، وكانت البداية أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بشارع أحمد عرابي، لنقل الركاب إلي أحياء السناهرة والبيضا وأنطونيادس، مما يتسبب في تعطل المرور في الاتجاهين.

وفي مواجهتها بشارع بور سعيد، يتواجد العديد من سيارات الأجرة المتهالكة، والتي تقوم بنقل الركاب إلى منطقة كنج عثمان والمراكبية، بالإضافة إلي الكارتات وهي عبارة عن عربة كارو يجرها حصان ويقودها أطفال صغار أحيانا لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات، مما يتسبب في العديد من الحوادث اليومية.

وفي وسط المدينة تحول ميدان النفق إلي موقف عشوائي لنقل الركاب إلي مدينة أبو المطامير وكوم الفرج، وكذلك إلي قري سيدي غازي ومارون وليزة، مما يتسبب في زحام شديد وصعوبة عبور السيارات من الميدان، رغم وجود الموقف الرسمي بجوار مدرسة عزيز المصري.

وفي مدخل المدينة للقادمين من الطريق الصحراوي، تتواجد عشرات السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، ويقودها صبية صغار لا يحملون رخص قيادة، ويقومون بتحميل الركاب إلي مدينة أبو المطامير وكوم الفرج وسيدي عازي وكوم البركة والوسطانية، وتقوم تلك السيارات بإغلاق الطريق أمام المتجهين إلي شارة الجمهورية والمزلقان، مما يسفر عن تكدس مروري وزحام شديد، بالإضافة إلي المشاجرات الدائمة بين قائدي السيارات بسبب الصراع علي أولوية تحميل الركاب، بالإضافة إلي توجيه العديد من السباب إلي الركاب بسبب مطالبتهم بأجرة أعلى من المقررة، وتأكدهم من عدم ملاحقتهم لعدم وجود لوحات معدنية بالسيارات.