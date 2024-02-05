تعليم الإسكندرية تنظم زيارة طلابية لمعرض الكتاب الدولي

نظَّمت مديرية تعليم الإسكندرية زيارة لعدد كبير من الطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث توافد عدد كبير من طلاب وطالبات تعليم الإسكندرية على المعرض في دورته رقم (55).

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية حيث يشارك بالمعرض 1200 دار نشر ممثلة لـ(70) دولة من مختلف دول العالم.

ومن أهم الأجنحة التي قام بزيارتها الطلاب جناح المشروع الوطني للقراءة، جناح وزارة الثقافة، جناح الأزهر الشريف، وجناح القوات المسلحة.

وجدير بالذكر أن طلاب تعليم الإسكندرية شاركوا في العديد من ورش العمل منها ورش عمل فنية، وركن الورش التفاعلية، وركن الورش القولية، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، وورشة تلوين شخصيات.