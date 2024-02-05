الاتحاد الإفريقي يدعو السنغال إلى التشاور والحوار بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، السنغال إلى حل الخلاف السياسي بالبلاد عبر التشاور والتفاهم والحوار؛ وذلك بعد التوترات وأعمال العنف الناجمة عن إرجاء الانتخابات الرئاسية.

وأعرب رئيس المفوضية في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) وفقا لراديو فرنسا الدولي اليوم الإثنين عن قلقه إزاء هذا التأجيل الذي أعلنه الرئيس السنغالي ماكي سال، أول أمس، والذي كان مقررا في 25 فبراير الجاري إلى موعد غير محدد، مطالبا السلطات في السنغال بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني.

يذكر أن الرئيس السنغالي قد أعلن خلال خطاب متلفز السبت الماضي، إلغاء مرسوم كان تحدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري؛ على إثر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع قاضيين أعضاء في المجلس الدستوري؛ بسبب التشكيك في نزاهتهما.

وكان المجلس الدستوري في السنغال قد اتخذ قرارا بإقصاء القاضيين (زعيم الحزب الديمقراطي كريم واد، وزعيم المعارضة عثمان سونكو)؛ ما أحدث حالة من الجدل في البلاد.

وفي 26 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس سال مرسوما يحدد انطلاق الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري، إلا أن القرار الذي أتي قبل ساعات من انطلاق الحملات الانتخابية؛ ما أرجأ موعدها لأجل غير معلوم.