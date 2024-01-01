سيسية مندهش من تعامل الاتحاد السنغالي مع جهازه الفني

قبل أيام قليلة من أنطلاق كأس الأمم الافريقية تلوح في الافق أزمة عنيفة بين اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم والاتحاد السنغالي حيث أكد المدرب السنغالي انه لم يتقاض مرتبه خلال الستة أشهر الماضية .

وقال المدرب أليو سيسية في تصريحات نقلتها عنه وسائل اعلام سنغالية ان كل الجهاز الفني لم يتقاض اي أموال من الاتحاد السنغالي طوال الفترة الماضية وانه مندهش من هذا التجاهل الغريب من جانب الاتحاد السنغالي على الرغم من تصوره ان كل هذه المشاكل المالية سيتم حلها بعد الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية الأخيرة والتأهل لكأس العالم لكن الأمور تسير بشكل سيىء .

وكشف الإعلام السنغالي ان المدرب يحاول الفصل بين هذه المشاكل ولاعبي المنتخب السنغالي حتى لا تؤثر على معنويات لاعبي اسود التيرانجا قبل نهائيات كأس الأمم الافريقية الا انه من الواضح ان تلك المشاكل ستلقي بظلالها على المعسكر السنغالي .

من جانب اخر أجرى باب سار لاعب منتخب السنغال و نادي توتنهام الأنجليزي أشعة صباح الاثنين لمعرفة مدى حجم الإصابة التى لحقت به في مباراة ناديه بالدوري الأنجليزي امس الأحد وتهدد بعدم لحاقه بكأس الأمم الافريقية على الرغم من رسالة الطمأنة التي كتبها على صفحته على موقع ( X ) عقب المباراة مؤكدا على قدرته في اللحاق بالبطولة.