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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في صناعة الدفاع

السعودية و كوريا
السعودية و كوريا الجنوبية

 

وقعت كوريا الجنوبية والسعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق للتعاون في صناعة الدفاع والتطوير المشترك للأسلحة.

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وأوضحت وكالة مشتريات الأسلحة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "مدير إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكوري الجنوبي إيوم دونغ-هوان، ومساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي، وقعا الاتفاقية في الرياض أثناء زيارة وزير الدفاع الكوري شين وون-سيك للسعودية هذا الأسبوع".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجانبين سيطلقان لجنة ثنائية لإجراء أبحاث مشتركة وتطوير أنظمة الأسلحة لمواصلة التعاون في صناعة الدفاع".

وقام الجانبان بالتوقيع في الوقت الذي تعرض فيه شركات الدفاع الرئيسة الكبرى بما يشمل "هانهوا" و"إل أي جي نيكس 1" و"هيونداي روتيم"، أحدث أنظمة الأسلحة في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي افتتح في الرياض أمس/ الأحد/.

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