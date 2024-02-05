سول تنضم لتدريب بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن سول ستنضم لحدث تدريبي متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة حول أمن الفضاء ابتداء من اليوم الاثنين وحتى يوم 16 فبراير، لتعزيز القدرات الدفاعية في هذا المجال المتزايد الأهمية.

وأشارت القوات الجوية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى "مشاركة أفراد من القوات الجوية والمعهد الكوري الجنوبي لعلم الفلك وعلوم الفضاء والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي في تدريب "جلوبال سنتينال" لعام 2024 الذي ستستضيفه قيادة الفضاء الأمريكية في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، حيث سيضم الحدث حوالي 250 فردا من 28 دولة، وسيركز على تعزيز التعاون في عمليات التوعية بالمجال الفضائي، مثل تلك المتعلقة بتصادمات الأقمار الصناعية وتساقط الحطام الفضائي".

وأوضحت أن "كوريا الجنوبية ستشكل فريقا مشتركا مع نظرائها من أستراليا واليابان ونيوزيلندا لمناقشة وممارسة سبل الرد على مثل هذه المواقف"، مبينة أن "مسؤولين كوريين جنوبيين آخرين من الجيش والبحرية ووكالة تطوير الدفاع سيحضرون الحدث كمراقبين".

وتسعى كوريا الجنوبية التي شاركت في "جلوبال سنتينال" منذ عام 2014، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الفضائية، وهو ما أبرزه مؤخرا إطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في ديسمبر الماضي.

وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أنها تخطط لزيادة تعزيز قدراتها التشغيلية في هذا المجال هذا العام من خلال ترقية سرب العمليات الفضائية الخاص بها إلى وحدة على مستوى المجموعة ونشر نظام للتنبؤ بالطقس الفضائي.