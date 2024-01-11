رغم تدعيات الحرب.. سول تمنح اليابان 3 ملايين دولار لمواجهة آثار الزلزال

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن سول ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار، لمحافظة إيشيكاوا اليابانية لمساعدة المنطقة على مواجهة آثار الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الوزارة في بيان لها - "إن حكومة سول تأمل في أن تساعد بجهود التعافي عقب الزلزال وعودة السكان السريعة إلى حياتهم اليومية في المناطق المتضررة".

جدير بالذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في محافظة إيشيكاوا يوم رأس السنة الجديدة.

وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعرب فيها عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الزلزال، كما أعرب عن عزمه مساعدة اليابان في جهود التعافي ورغبته في أن يتمكن السكان في المناطق المنكوبة من العودة لحياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.