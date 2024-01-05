الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سول: سنرد على إطلاق كوريا الشمالية 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي

الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي

عزم الجيش الكوري الجنوبية الرد على إطلاق كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية على المياه قبالة ساحلها الغربي صباح اليوم الجمعة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وصفت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، على نشرتها الإنجليزية، الواقعة بأنها أحدث تهديد بعد أن ألغت بيونج ينج الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين في نوفمبر الماضي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق نار مدفعي من جانجسان كيب وديونجسان كيب، وكلاهما يقعان في المناطق الساحلية الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية، من الساعة 9:00 صباحا حتى 11 صباحا بالتوقيت المحلي.(0000 إلى 0200 بتوقيت جرينتش).

وسقطت القذائف في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر. وتم تحديد المنطقة العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في 19 سبتمبر 2018، للحد من التوترات الحدودية.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن القصف المدفعي الشمالي على الشعب الكوري الجنوبي والجيش.

ويعتزم الجيش الكوري الجنوبي إجراء تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية الشمالية الغربية في البحر الأصفر في وقت لاحق من اليوم ردا على القصف المدفعي الشمالي، وفقا لمسؤولين.

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