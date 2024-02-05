سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم وأفضل الأعمال

شهر شعبان.. يعد شهر شعبان هو الثامن في الشهور الهجرية، وهو من أفضل الشهور عند الله عز وجل حيث يُستجاب فيه الدعاء ويحمل الكثير من النفحات المليئة بالرحمة والمغفرة ويكثر فيه الإنسان من العبادات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



موعد شهر شعبان فلكيًا

ووفقًا للبحوث الفلكية، فقد صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـجريًا الموافق 10 فبراير(يوم الرؤية).

وأضاف القاضي ، يبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة، وبذلك تكون غرة شعبان يوم الاحد المقبل.



سبب تسمية شعبان بهذا الاسم



وقد سُمي شهر شعبان بهذا الاسم نظرًا لأن القبائل العربية تتشعب فيه للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وكان العرب ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.

ليلة النصف من شعبان

كما أن لشهر شعبان مكانة خاصة عند المسلمين، لأنه فيه ليلة النصف شعبان ، حيث قال نبينا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" يطَّلِعُ اللهُ إلى خَلقِه في ليلةِ النِّصفِ مِن شعبانَ فيغفِرُ لجميعِ خَلْقِه إلَّا لِمُشركٍ أو مُشاحِنٍ".

ولصيام شهر شعبان فضل كبير حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، يصوم في شهر شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور، وذلك أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

الأعمال المستحبة

قراءة القرآن

ذكر الله

الصيام

الصلاة في أوقاتها

الصدقة

قيام الليل

الدعاء

الاستغفار