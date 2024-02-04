موعد بداية شهر شعبان فلكيًا

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر شعبان توافق يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس.

وأضاف القاضي، أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير و 29 من رجب للعام الهجري 1445.

وأوضح أنه من المقرر أن يبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس في مكة المكرمة، وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40 لـ 42 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس لمدد تتراوح بين 30 لـ 50 دقيقة.

وتوافق بداية شهر رمضان المبارك، يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.



