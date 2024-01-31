قصير ومجسم.. هيفاء وهبي تبرز رشاقتها

اعتادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام؛ لتستعرض أناقتها بأحدث صيحات الموضة العالمية مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم، بارضية سوداء به نقوش حمراء بها، ونسقت تحته شراب كولون شفاف فيما انتعلت هاف بوت قطيفه باللون الأسود وزين بالاكسسوارات من الأمام.

اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هيفاء وهبي (10 مارس 1976-)، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه 2002.

الآن–2013

خلال صيف 2013، أطلقت أغنيتها الجديدة «أزاي أنساك».

في عام 2014، وقعت عقدًا جديدًا مع طارق فريتخ وأصدرت أغنيتها الجديدة «فرحانة».

في أغسطس 2014، أعلنت أنها ستصدر أغنية جديدة بعنوان "Breathing You In" إلى جانب مقطع فيديو يضم Casper Smart.

في عام 2018، لعبت دور البطولة في الدراما المصرية لعنة كارما.

في سبتمبر 2018، أصدرت هيفاء ألبومها السابع، حوى. تضمن الألبوم 15 أغنية، وظهر لأول مرة في المرتبة الأولى على مخططات iTunes. الألبوم من إنتاج هيفاء، بدون ملصق تسجيل.

في عام 2020، اتهمت مدير أعمالها السابق، محمد الوزيري، بسرقة 4 ملايين دولار من حسابها المصرفي، بما في ذلك أيضًا أتعابها من المنتجين ومنظمي الحفلات.

في عام 2021، أطلقت هيفاء وهبي أغنية ثنائية جديدة بعنوان «لو كونت» مع الفنان المصري أكرم حسني، وتجاوزت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة وظلت رقم واحد في مختلف الرسوم البيانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كان الفيديو الموسيقي شائعًا في جميع أنحاء العالم .