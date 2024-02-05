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الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يمنح كولر أحقية تحديد مدة تجديد عقد معلول

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اتجاه لتجديد عقد معلول، ولكن النادي منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أحقية تحديد المدة التي سيتم الاتفاق عليه لتجديد عقده".

وفي سياق متصل يحل الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم 16 من شهر فبراير الجاري لحساب الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا.
 

ويخوض الاهلي لقاء 16 فبراير الجاري محتلا صدارة الترتيب للمجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا في المجموعة برصيد اربع نقاط.

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