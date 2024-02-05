رضا عبدالعال: اتحفظ على تعيين محمد يوسف في جهاز المنتخب

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أنه يتحفظ على تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن هذه المرحلة لا تتطلب وجود محمد يوسف في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني لأنها فترة مؤقتة وقد يرحل في أي وقت".



وتابع:"رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب وتعيبنه كان قرار خاطئ من البداية ".