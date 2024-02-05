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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: اتحفظ على تعيين محمد يوسف في جهاز المنتخب

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أنه يتحفظ على تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق الأهلي في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

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رسميًا..إقالة فيتوريا من منصبه وتعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن هذه المرحلة لا تتطلب وجود محمد يوسف في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني لأنها فترة مؤقتة وقد يرحل في أي وقت".


وتابع:"رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب وتعيبنه كان قرار خاطئ من البداية ".

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