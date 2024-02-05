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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: شيكابالا لعب دورًا كبيرًا في صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

شيكابالا وعبدالله
شيكابالا وعبدالله السعيد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض لعب دورًا كبيرًا في صفقة انتقال عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز السابق إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا لعب دورًا كبيرًا في صفقة انتقال عبد الله السعيد، وشيكابالا أسعد واحد في الدنيا بهذه الصفقة".
وأضاف: "شيكابالا يعرف أن عبد الله السعيد سيخفف عنه الأعباء، وأن هذه الصفقة توصل رسالة لجميع الأندية في مصر وإفريقيا أن الزمالك عاد من جديد".
وتابع: "هذه الصفقة مهمة للزمالك.. اسم الزمالك كان قد بدأ في الاهتزاز بسبب الخلافات الموجودة في الفيفا".

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