ميدو: فقدنا شخصيتنا كمنتخب كبير بعد موقف صلاح

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "لم نكن نستحق الصعود أمام الكونغو، ويجب أن لا نحزن فهي بطولة للنسيان".

وأكمل: "موزمبيق أهدتنا التأهل من دور المجموعات، وليس من الطبيعي استقبال 7 أهداف خلال 4 مباريات في بطولة كأس الأمم".

وتابع: "منتخب مصر فريق له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا ةمجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب، وفقدنا شخصيتنا كمنتخب بعد موقف صلاح"