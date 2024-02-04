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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكشف عن الأسماء المرشحة باجتماع اتحاد الكرة لخلافة فيتوريا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عدد من الأسماء تم طرحها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش الاجتماع لخلافة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد المصري ناقش عدد من الأسماء التي حققت نجاحات مع منتخبات بلادهم خلال البطولة الإفريقية المقامة حاليًا".

وأضاف أمير هشام: "الفرنسي هيرفي رينارد على رأس المرشحين، بجانب سيبستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية وجوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا وهوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي ولكن تم استبعاد الأخير للتركيز في أولمبياد باريس".

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