فيفا يكشف موعد افتتاح كأس العالم ٢٠٢٦

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد افتتاح منافسات بطولة كأس العالم في نسختها المقبلة المقرر اقامتها عام 2026 بثلاث دول امريكا والمكسيك وكندا.

واكد الاتحاد الدولي مساء اليوم الاحد عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ان البطولة من المقرر لها أن تقام في فصل الصيف، على أن تكون مباراة الافتتاح 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بنسختها المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، هي:

أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم، ستصبح الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32 بنظامها القديم