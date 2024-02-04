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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

١٦ فبراير .. الأهلي يحل ضيفاً على شباب بلوزداد في رابع جولات أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يحل الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء يوم 16 من شهر فبراير الجاري لحساب الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا.

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واستأنف الفريق الاحمر بقيادة جهازه الفني تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الاحد استعدادا لخوض ودية سموحة والتوجه الى دولة الجزائر حيث لقاء الجولة الرابعة من المسابقه القارية.

ويخوض الاهلي لقاء 16 فبراير الجاري محتلا صدارة الترتيب للمجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا في المجموعة برصيد اربع نقاط.

ومن المقرر اذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الافريقيه على صعيدي الاندية والمنتخبات.
ويلاقي الاهلي نظيره سموحة السكندري عصر غد الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل التوجه إلى الجزائر.

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