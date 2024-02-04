يوفنتوس يمنح إنتر ميلان فوزًا سهلًا في قمة لقاءات الدوري الإيطالي

منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزا مهما لنظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب سان سيرو وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري الإيطالي.

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وسجل هدف الفوز الوحيد للنيراتزوري فيدريكو جاني لاعب اليوفي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، وذلك بفارق 4 نقاط عن منافسه اليوم نادي يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

تشكيل إنتر ميلان..

في مركز حراسة المرمى: يان سومر

في خط الدفاع: أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - بنجامين بافارد

في خط الوسط: ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام







