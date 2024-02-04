الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس لقمة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

أليجري
أليجري

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة إنتر ميلان في القمة المقرر لها ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضًا ..

txt

مارتينيز وتورام يقودان هجوم إنتر ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

جاء تشكيل السيدة العجوز كالاتي...

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: فديريكو جاتي - جيلسون بريمير - دانيلو

خط الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلديز
 

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بينما يتواجد يوفنتوس في الوصافة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة.
 

مواد متعلقة

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

الاتحاد السعودي يقدم عرضًا مغريًا لنجم يوفنتوس والاخير يرفض

يوفنتوس يتعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

شاهد.. يوفنتوس يمطر شباك ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا

شاهد.. هدف يوفنتوس الثالث في شباك ساليرنيتانا بكأس إيطاليا

يوفنتوس يهزم روما ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

أليجري يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني بالدوري الإيطالي
الجريدة الورقية