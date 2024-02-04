“مستثمري السياحة بمرسى علم”: الصناعة هشة جدًا سريعة التأثر بالأزمات

كشف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، عن أسباب تراجع صناعة السياحة في مصر، مشددًا على أن صناعة السياحة هي هشة جدًا، منوهًا بان أي هزة في أي قطاع أو أي أزمات أو صراعات تؤثر عليها بشكل كبير.

صناعة السياحة

وأوضح أن السياحة هو أول قطاع يتأثر بأي أزمة وأخر قطاع يتشافى من أي أزمة، مشددًا على أن قطاع السياحة في عام 2023 حقق نفس الأرقام التي تم تحقيقها في عام الرواج السياحي 2010، مشددًا على أنه تم تحقيق 14.7 مليون سائح بإجمالي دخل للموازنة العامة حوالي 13.9 مليار دولار.

وشدد "فايز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية أثرت على السياحة في مصر بشكل كبير، منوهًا بأن شرم الشيخ ودهب وطابا تأثروا بشكل كبير نتجية التغيرات المحيطة والحرب في غزة، وقبلها كان هناك تأثيرات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية في بداية العام الماضي.