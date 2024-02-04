عاجل
أسعار سيارات شيري المجمعة محلياً تصل لمليون و460 ألف جنيه بعد الزيادات حيازة ومدفوعات.. ما هي بطاقة "ميزة - الفلاح" من البنك الزراعي شريحة Neuralink.. رأي العلماء في أول تجربة بشرية اقرأ غدًا بالوفد.. الجنيه يسترد عافيته أمام الدولار عمرو أديب عن تراجع الدولار: تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة (فيديو)
الأحد 04 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

“مستثمري السياحة بمرسى علم”: الصناعة هشة جدًا سريعة التأثر بالأزمات

السياحة
السياحة

كشف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، عن أسباب تراجع صناعة السياحة في مصر، مشددًا على أن صناعة السياحة هي هشة جدًا، منوهًا بان أي هزة في أي قطاع أو أي أزمات أو صراعات تؤثر عليها بشكل كبير.

صناعة السياحة

txt

عضو غرفة المنشآت الفندقية: السياحة هو الحصان الرابح خلال الفترة الحالية

txt

عضو غرفة شركات السياحة: بفضل الاكتشافات الأخيرة نمتلك نصف آثار العالم بسبب

وأوضح أن السياحة هو أول قطاع يتأثر بأي أزمة وأخر قطاع يتشافى من أي أزمة، مشددًا على أن قطاع السياحة في عام 2023 حقق نفس الأرقام التي تم تحقيقها في عام الرواج السياحي 2010، مشددًا على أنه تم تحقيق 14.7 مليون سائح بإجمالي دخل للموازنة العامة حوالي 13.9 مليار دولار.

وشدد "فايز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية أثرت على السياحة في مصر بشكل كبير، منوهًا بأن شرم الشيخ ودهب وطابا تأثروا بشكل كبير نتجية التغيرات المحيطة والحرب في غزة، وقبلها كان هناك تأثيرات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية في بداية العام الماضي.

 

مواد متعلقة

عضو غرفة المنشآت الفندقية: السياحة هو الحصان الرابح خلال الفترة الحالية

عضو غرفة شركات السياحة: بفضل الاكتشافات الأخيرة نمتلك نصف آثار العالم بسبب

"الغرف التجارية": انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يترتب عليه هبوط الذهب

أستاذ علاقات دولية: تصريح "بن غفير" يساعد حماس أكثر من إسرائيل

ناقد فني: أم كلثوم الأيقونة الكبري وتمثل تاريخ الغناء في العالم العربي

أستاذ علاقات دولية: زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر تأتي لنصرة القضية الفلسطينية

وكيل “الصناعة بالنواب”: جذب الاستثمارات هو الأساس لحل الأزمة الحالية

عضو اتحاد الصناعات: البروقراطية تعرقل الاستثمار في مصر
الجريدة الورقية