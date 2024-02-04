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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عضو غرفة شركات السياحة: بفضل الاكتشافات الأخيرة نمتلك نصف آثار العالم بسبب

الآثار
الآثار

أكد هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب التفرد بوسائل جذب للسياح عن الأسواق المحيطة لتحقيق عمليات جذب أكبر للسياح، موضحًا أن مصر أخذت 31% من السياح مقارنة بالاعوام السابقة.

 

وأشار "بيتر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن لابد أن نمشي بسياق تسويق جيد في السياحة، موضحًا أن تحقيق السياحة في مصر عام 2023 وجلب 14.7 مليون سائح هو رقم غير مردي، مشددًا على أن هذا الرقم لم يكن سيكون بهذا الشكل أو عدد السياح، إلا أنه لولا هذه الأحداث الإقليمية والحروب والصراعات في المنطقة والشرق الأوسط أدت إلى تأثر السياحة المصرية.

 

وأوضح أنه كان من المتوقع أن تتخطى مصر 16 مليون سائح، مشددًا على أن مصر تحتوي على نصف آثار العالم بسبب الاكتشافات الأخيرة وتمتلك مناخ جيد وشواطئ جيدة وسياحة علاجية ومفردات سياحية وكان لابد ان نتخطى الأرقام السياحية المرتفعة، منوهًا بأن التسويق للسياحة هو أهم بند في روشتة التطوير الحالية.

 

وتابع: "التجارب الأخرى في السياحة كانت بسبب التجربة الأفضل.. الجيل الحالي ليس مهتم بالحضارة القديمة بشكل كبير وهم الأكبر سنًا".

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