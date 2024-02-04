عضو غرفة المنشآت الفندقية: السياحة هو الحصان الرابح خلال الفترة الحالية

أكد رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أن تعاقب الإدارات واختلافها أمر أثر سلبًا على قطاع السياحة وأضر به، موضحًا ان هناك 11 ألف غرفة فندقية يحققون استيعاب يصل لـ 16 مليون سائح ونحتاج لزيادة 100% من الطاقة الفندقية، وهو أمر صعب على ارض الواقع.

وشدد "فايز"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه لابد من تعاقد مع طيران منخفض التكاليف من أجل زيادة وصول السياح إلى مصر، منوهًا بأن مصر تحتاج إلى الكم والكيف من السياحة المصرية، موضحًا أنه لابد أن يتم الاعتماد على السياحة لتوفير الدولار والتعامل معها على أنها مشروع قومي للدولة بأكملها ومن الممكن أن تكون السياحة هو الحصان الرابح خلال الفترة الحالية ولابد من بناء فنادق جديدة والتعاقد مع طيران منخفضة التكاليف.

وتابع: "نعاني من فجوة دولارية مؤخرصا وقطاع السياحة يمكن ان يكون "الحصان الرابح" في الأزمة"، وعلى كل أجهزة الدولة التكاتف ودعم السياحة.