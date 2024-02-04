موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد إقامة قرعة دور النصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024.

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وقرر الاتحاد السعودي إقامة قرعة دور النصف النهائي يوم الاربعاء الموافق 6 مارس المقبل .



وكان اتحاد جدة تأهل إلى دور نصف النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفيصلي مساء اليوم الأحد بنتيجة أربع أهداف دون رد، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وبهذة النتيجة لحق العميد بكل من الخليج والهلال والنصر الذين تأهلوا سبقا لهذا الدور .

والجدير بالذكر أن مواجهة الاتحاد والفيصلي كانت مؤجلة بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية الذي أقيم في المملكة نهاية العام الماضي.