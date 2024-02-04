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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد إقامة قرعة دور النصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024. 

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حجازي يقود اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

 

وقرر الاتحاد السعودي إقامة قرعة دور النصف النهائي يوم الاربعاء الموافق 6 مارس المقبل .


وكان اتحاد جدة  تأهل إلى دور نصف النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الفيصلي مساء اليوم الأحد بنتيجة أربع أهداف دون رد،  ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وبهذة النتيجة لحق العميد بكل من الخليج والهلال والنصر الذين تأهلوا سبقا لهذا الدور .

والجدير بالذكر أن مواجهة الاتحاد والفيصلي كانت مؤجلة بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية الذي أقيم في المملكة نهاية العام الماضي.

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