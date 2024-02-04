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الأحد 04 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يتقدم على اتلتيكو بهدف دياز في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

انهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام أتلتيكو مدريد متقدماً بهدف مقابل لاشئ في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

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التشكيل الرسمي لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

بدأ ريال مدريد المباراة بنزعة هجومية وإستحوذ على وسط الملعب بحثاً عن هز شباك منافسه مبكراً.

وسدد بلينجهام كرة قوية بعد توغله داخل منطقة الجزاء الا انه اصطدمت بفيتسي ليرد اتلتيكو بكرة خطيرة لموراتا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لونين.

وفي الدقيقة 20 نجح براهيم دياز في تسجيل هدف المباراة الأول بعد تمريرة من الظهير لوكاس فاسكيز.

وكاد اتلتيكو ان يتعادل بعد 4 دقائق فقط من رأسية لسافيتش مرت لجوار القائم، ثم اهدر يورنتي فرصة أخرى لتعديل النتيجة برأسية أخطأت الشباك بغرابة لتنته احداث الشوط الأول بتقدم الميرينجي بنتيجة 1-0.

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