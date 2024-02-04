الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه منافسه اتلتيكو مدريد في واجهة نارية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

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البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

وشهدت تشكيلة الميرينجي خروج الألماني روديجير بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليعتمد بدلاً منه على ناتشو في مركز قلب الدفاع.

ويضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

بينما جاءت إختيارات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو

خط الوسط: يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي

خط الهجوم: الفارو موراتا - جريزمان

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