بالرابط ورقم الجلوس.. نتيجة أولى وثانية ثانوي 2024 في الجيزة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن رابط ورقم الجلوس للبحث عن نتيجة أولى وثانية ثانوي 2024 في محافظة الجيزة.

ويأتي ذلك بعد ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيًا، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا من خلال موقعها، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

النتيجة الآن بالرقم القومي أو رقم الجلوس

وأعلنت الأربعاء 31 يناير الماضي نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي)، وأعلنت الخميس 1 فبراير الجاري نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

ولطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. استعلم عن النتيجة الآن بالرقم القومي أو رقم الجلوس، اضغط هــــــــــنـــا.