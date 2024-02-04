كلوب يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة أمام آرسنال

شن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هجوماً قوياً على حكم مباراة فريقه أمام آرسنال والتي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ في مباراتنا أمام مانشستر سيتي تلقيت بطاقة حمراء بعد اعتراضي على تدخل برناردو سيلفا ضد محمد صلاح ”.

وتابع: “ اليوم تعرض جوتا لنفس التدخل لكنني لم أحصل على البطاقة الحمراء، كذلك حصل كوناتي على انذار بعد ماحدث بينه وبين هافيرتز ورغم أن الأمر تكرر مرة أخرى بين جابرييل ونونيز إلا أن جابرييل لم يحصل على أي بطاقة ”.

وأضاف: “ أهنئ آرسنال نحن لم نلعب بشكل جيد في مباراة اليوم، نجحنا في ايجاد طريقنا نحو المرمى وسجلنا هدفاً لكننا لم نسدد أي كرات على المرمى”.

وأكمل: “ لقد سجل آرسنال أهدافاً وكانوا الفريق الأفضل في اللقاء، الأمر واضح وعلينا أن نلعب بشكل أفضل في المباريات المقبلة ”.