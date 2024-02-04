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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موسيماني يقود مران أبها بمشاركة الصفقات الجديدة

مران أبها
مران أبها

قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لأبها المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك استعدادا لعودة منافسات بطولة دوري روشن السعودي. 

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موعد المباراة الاولى لـ "بيتسو موسيماني" مع أبها السعودي

وشهد المران الجماعي لأبها مشاركة الثنائي الجديد، مارسيل تسيران، وإبراهيم الزبيدي المنضمين حديثا لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي. 

واشتمل المران الذي أقيم على ملعب الفريق الرديف بالنادي، على بعض الجمل والتدريبات المتنوعة، ركز من خلالها المدرب على زيادة معدل اللياقة البدنية وتقوية العضلات، ثم أختتمت الحصة بإقامة تقسيمة للاعبين على مجموعتين لتنفيذ تدريبات تكتيكية.

و يحتل الفريق الكروي بنادي أبها المركز السابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 14 نقطة.
 

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