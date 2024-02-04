البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، مع نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

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انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى الملكي لاستمرار تألقه في لا ليجا والحفاظ على الصدارة للابتعاد عن منافسه جيرونا العنيد.

على الجانب الآخر أبتعد أتلتيكو مدريد بشكل كبير عن حصد اللقب، حيث يتأخر بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد المتصدر برصيد 57 نقطة، ولكن ما زال الآمل متاح، خاصة إذا انتصر في هذا اللقاء، ولكن بغض النظر عن ذلك تظل مواجهة الملكي والروخي بلانكوس من أقوى المواجهات في إسبانيا.

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ويحتل ريال مدريد في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتي الان، بينما أتلتيكو مدريد الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

أرقام يجب معرفتها قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

1- خسر ريال مدريد مرتين من آخر 4 مباريات أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وحقق فوزا وتعادل بعد تفاديه الخسارة في أي من مبارياته الـ 11 السابقة أمامه، إذ فاز 5 مرات، وتعادل 6.

2- بعد الفوز 3-1 في اللقاء الأول أمام ريال مدريد هذا الموسم، يتطلع أتلتيكو مدريد لتكرار الفوز في نفس الموسم للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة والمرة الأولى منذ 2014-2015 بنتيجة (2 -1 خارج أرضه و4-0 على أرضه)، تحت قيادة دييجو سيميوني وكارلو أنشيلوتي كمدربين.

3- بعد 3 هزائم متتالية على أرضه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بين عامي 2013 و2016، لم يخسر ريال مدريد أيًا من مبارياته السبع الأخيرة على أرضه في «الليجا» ضد أتلتيكو، محققًا الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4، محافظًا على شباكه نظيفة 4 مرات في آخر 5 مباريات.

4- حقق ريال مدريد الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإسباني ويمكنه إكمال 7 انتصارات متتالية في المسابقة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، في حال الفوز اليوم.

5- لم يذق أتلتيكو مدريد طعم الخسارة في آخر 8 مباريات في الدوري الإسباني ضد منافسيه من أندية مدريد (الريال ورايو فاليكانو وخيتافي)، فاز في 4 وتعادل في 4، وهي أفضل سلسلة لا هزيمة له منذ فبراير 2017 وحتى يناير 2019، حين تجنب الخسارة في 13 مباراة متتالية، إذ فاز في 7 وتعادل في 6.

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متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.