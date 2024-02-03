إنبي يواصل انتصاراته في قطاعات الناشئين مواليد 2011 و 2008

نجح قطاع الناشئين في نادي إنبي بتقديم نتائج إيجابية في بطولة منطقة القاهرة 2011 ودوري الجمهورية 2008.



وكشف الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مواصلة قطاع الناشئين في نادي إنبي تقديم المستويات المميزة.

وأشار إلى أن فريق مواليد 2011 يواصل انتصاراته فى بطولة منطقة القاهرة للأندية السوبر بفوز كبير على "آلو إيجبت" بنتيجة 5/0، فى المباراة التى أقيمت على ملاعب النادي اليوم.

وأحرز أهداف الفريق كل من؛ فهد مسعد هدفين، ومحمود تامر، وعمرو حسن، ورحيم عادل لكل منهم هدف واحد.

بينما يواصل فريق إنبي مواليد 2008 تصدره لبطولة دورى الجمهورية للناشئين بفوز غالى على فيوتشر بنتيجة 2/1 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم على ملاعب النادي البترولي.

وأحرز هدفي إنبي كل من: عبد العزيز ابراهيم، وعبد الرحمن محمد.