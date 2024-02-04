الأيتام ومصروفات الدراسة

جميلة سلامة حسن، أرملة توفى زوجها منذ 7 سنوات تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء وتعليمهم وتعول ثلاثة أبناء: «إسلام» بالصف الثانى الثانوى و«عمر» بالصف الثالث الإعدادى و«ريم» بالصف الأول الإعدادى والزوج كان يعمل حداداً والأسرة تعيش ظروفاً معيشية صعبة ولا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش تكافل وكرامة لا يكفى نفقات الحياة من مأكل ومسكن وملبس ومصاريف الأبناء ودراستهم.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء الدراسية.