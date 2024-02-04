قرار من النيابة بشأن المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى المرج

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة المرج، قرارا بتجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسب "توك توك" 15 يوما على ذمة التحقيق.

تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش" ، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و عدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.