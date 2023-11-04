معسكر مغلق لـ منتخب مصر للشاطئية استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم

يبدأ اليوم منتخب مصر للشاطئية بقيادة مصطفى لطفى ، معسكره التدريبى المغلق الأول بالإسكندرية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل، ويستمر المعسكر إلى 11 نوفمبر الجارى.



قائمة منتخب مصر للشاطئية

واختار المدير الفنى قائمة منتخب مصر للشاطئية وتضم كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف "كوستا"، عبدالرحمن الشافعى، محمد عبدالنبى، الحسينى طة، اسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاته، محمود عماد، محمود شعبان خالد، عبدالقادر توفيق عبدالقادر، محمد السيد أبوالمعاطى،محمد أشرف "صنارة" وكريم محمد عبدالرحيم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً خاصة وأن المعسكر هو بداية الإستعداد الفعلى لخوض المونديال العالمى.



ويضم الجهاز الفني المعاون لـ منتخب مصر للشاطئية كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مسؤول المهمات.



وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر للشاطئية ضمن المجموعة الأولى للبطولة.



وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.



وتأهل منتخب مصر للشاطئية لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

