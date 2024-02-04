شركة الكرنك للتطوير العقاري تقدم ” CompoundBelva“ أحدث مشروعاتها في السوق المصري

تحظى شركة الكرنك للتطوير العقاري بسمعة طيبة، وحققت نجاحات مشهود طوال تواجدها في السوق المصري العقاري منذ عام ١٩٩٣، حيث قامت بتنفيذ عدة مشروعات ناجحة في القاهرة مثل فيتالي مول بالقاهرة الجديدة، وسموحة إليجانس، وميامي سيتي، والمنتزه إليجانس بالإسكندرية.

اعتمادًا على خبرتها ورؤيتها في تطوير سوق العقار في مصر، تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد عبد الفتاح الباشا، طرحت شركة الكرنك للتطوير العقاري أحدث مشروعاتها في السوق المصري وهو مشروع” Belva Compound“ السكني، الذي يحتل موقعًا متميزًا في منطقة الشيخ زايد، وعلى بعُد دقائق من أهم معالمها الحيوية.

منذ البداية حرصت شركة الكرنك على اختيار موقع حيوي ومركزي لبناء المشروع، في قلب مدينة الشيخ زايد، بالقرب من المراكز والخدمات والمواقع الحيوية، مثل مراكز التسوق والتجمعات المركزية ” هايبر وان” و” داندي مول” و "أركان بلازا " و " كابيتال بيزنس بارك" وطريق المحور، مما يسهل خروج ودخول ملاك الوحدات إلى المشروع. ويعتبر اختيار الموقع من أهم عناصر تميّزه، حيث أن مدينة الشيخ زايد تزداد أهميتها بعد أن أصبحت مركزا حيويًا في غرب القاهرة، تتميز بالخصوصية، والتفرد، وتحتوي على كل الخدمات الأساسية.

كعادة كل مشروعات شركة الكرنك، تعتمد على أمهر العقول في التخطيط، والتنفيذ، والتسويق، والتصميم، حيث اعتمدت في هذا المشروع على المهندس رائف فهمي المتخصص في نظرية ” البيوت الذكية“، التي توفر أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة، ودمجها بالتصميم العصري، والروح المحلية، لصالح مُلاك الوحدات، مع إمكانية تطويعها حسب احتياجات كل عميل.

يملك المهندس رائف فهمي خبرة ميدانية تزيد عن خمسة وثلاثون عامًا من العمل في مشروعات متعددة داخل مصر وخارجها، ويعد حاليًا من أكثر معمارين مصر خبرة ومهارة ومواكبة لأحدث أساليب التشييد والتصميم، حيث عمل في العديد من المشاريع ذات السمعة الطيبة، والنجاح المشهود.

تم تصميم مشروع Belva Compoundبدقة شديدة، وطبقًا لأحدث طرق البناء والتشييد الحديثة، من حيث الشكل أو التصميم الداخلي، والخارجي، وذلك على مساحة ١٨.٥ فدان، مقسمة إلى ٢١ مبنى سكني، يتكون كلًا منهم من دور أرضي و٥ طوابق، بالإضافة إلى مجمع تجاري عصري به كل المحلات التجارية والخدمية، مثل التسوق، وصالونات التجميل، والصيدليات، والمطاعم، والكافيهات، مما يحقق للمشروع اكتفاء ذاتي كامل.

راعى التصميم العام للمشروع أن تحتل المساحات الخضراء ٨٠٪ من أرض الموقع لكي تكون مُتنفس للمُلاك، ومنظر حضاري جمالي يدعم بيئة صحية نظيفة، ويضيف لبهاء ورونق المشروع لونًا أخضرًا مبهجًا ومريح للأعصاب. كما يتخلل هذه المساحات، ممرات مائية تساهم في المنظر الجمالي، وكذلك التمشية والتأمل والتنزه بحرية وسهولة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للدراجات، وأماكن لعب للأطفال، ومسارات آمنة، للأمهات والنساء وكبار السن.

اهتمت الشركة بكل عوامل الأمن والسلامة للملاك، بتركيب أنظمة بوابات إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات، وكاميرات المراقبة، لكي تكون تحت إدارة شركة متخصصة في الحراسة والحماية والأمن، تطبق أعلى معايير الصرامة في دخول وخروج السكان والزوار، وترتبط بشبكة تواصل سريعة، للتعامل مع أي حالة من حالات الطوارىء، بما يضمن راحة وسلامة أصحاب الوحدات. وكذلك راعت الشركة أن تمتد أنظمة الحماية الأمنية إلى بوابات جميع الوحدات، والشقق، مما يحفاظ على الخصوصية والهدوء للسكان.

يقدم المشروع العديد من الخدمات الأساسية الأخرى مثل مواقف السيارات المجانية والخاصة، وكذلك وحدة شحن السيارات الكهربائية، لكي تحقق اكتفاء ذاتي داخل المشروع، وتوفير الوقت والمجهود. كما أن الشوارع الواسعة، والطرق الداخلية السهلة، ونظام الحركة، يضمن سهولة ويسر في حركة السيارات والسكان داخل المشروع.

تم تزويد المشروع بمبنى نادي رياضي اجتماعي وترفيهي على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع، يضم ملاعب كرة قدم، وبادل، وحمام سباحة، وچيم. ويضم أيضًا كل خدمات الحفاظ على الصحة واللياقة، مثل جلسات المساج، والساونا. كما يتم مراعاة أن يكون فيه أماكن ومساحات لإقامة الحفلات العائلية، الخاصة والعامة، لكي يصبح مركزًا اجتماعيًا ونقطة التقاء لسكان المشروع.

كما يعزز المشروع شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، تضمن للسكان بيئة عمل وترفيه مثالية، ويرتبط بنظرية ”البيت الذكي“، ووعي كامل من الإدارة بأهمية خدمة الإنترنت.

تحرص شركة الكرنك عندما تبدأ في مشروع سكني جديد، أن تحافظ على الخصوصية الاجتماعية للسكان، وتوفير بيئة صحية ونفسية، واجتماعية مثالية، بما يعزز الحياة العملية والشخصية لعملائها، مع الحفاظ على خصوصية، وتميّز كل مشروع، ويعد Belva compound امتدادًا لهذه الفكرة، وتطبيقها على أرض الواقع في منطقة الشيخ زايد.

تمتد رؤية شركة الكرنك لأبعد من مجرد مجمع سكني، لكي تشمل خلق مجتمع متماسك، وتحقق اكتفاء ذاتي داخل المشروع، وتراعي كذلك أن يكون أصحاب الوحدات لهم نفس الرؤية في شكل الحياة اليومية، والسلوك، والوعي بحقوق الجيرة. كذلك تراعي تعزيز فكرة الأسرة، وفلسفة خصوصية السكن، وتطويعه لاحتياجات العملاء من كافة الطبقات والفئات.

تعمل شركة الكرنك أيضًا على مجموعة مشروعات مستقبلية طموحة، تعزز بها تواجدها في السوق، وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتطوير القطاع العقاري المصري، حيث تم تخصيص حافظة أراضي جديدة لبناء مشروعات ضخمة، في القريب العاجل، في مناطق واعدة، مثل الساحل الشمالي، والتجمع الخامس، لكي تضيف إلى سيرتها المهنية، قفزات أخرى عملاقة تتقدم بها أكثر نحو قمة السوق العقاري في مصر.