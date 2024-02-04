أزمة في المنتخب السعودي بعد الوداع الآسيوي

يواجه سداسي المنتخب السعودي لكره القدم سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام خطر التعرض لعقوبة الايقاف لمدة ستة أشهر على خلفية رفضهم الاستدعاء الرسمي من قبل منتخب بلادهم قبل كاس امم اسيا.

واكد المدرب الايطالي مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي ان السداسي تم توجيه الدعوه له رسميا للانضمام الى المعسكر التحضيري قبل انطلاق البطوله القارية لكنهم رفضوا صراحه الاستجابه لطلب الانضمام مشيرا الى اخطار اتحاد الكره بذلك الامر لاتخاذ ما يراه من اجراءات مناسبه.

واكدت تقارير صحفيه سعودية اليوم الاحد على ان ثلاثه من اللاعبين المذكورين سيمثلوا امام لجنه الانضباط بالاتحاد السعودي لمناقشة تلك الاتهامات فيما سيمثل وكلاء اللاعبين بقيه من شملهم الاتهام.

وودع المنتخب السعودي منافسات بطوله كاس أمم آسيا من الدور ثمن النهائي عقب التعادل الايجابي بهدف لمثله في الوقتين الاساسي والاضافي امام نظيره الكوري الجنوبي قبل الاحتكام لركلات الترجيح التي اعلنت فوز رفقاء سون برباعية مقابل هدفين وتأهلهم الى ربع النهائي.