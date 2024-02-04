أيمن يونس: اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "اتحاد الكرة أخطأ في المفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا ومنحه راتب وشرط جزائي عالي للغاية، والمدير الفني الأجنبي هو الأنسب لخلافة البرتغالي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "وكيل فيتوريا نجح في التفاوض مع اتحاد الكرة في الاتفاق على راتب وشرط جزائي ضخم وليس ذنب المدرب بل المسؤول عن المفاوضات معه هو من أخطأ".