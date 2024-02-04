عبد الرازق حمد الله الهداف التاريخي لبطولة كأس خادم الحرمين

حقق عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الاول بنادي اتحاد جدة السعودي رقما قياسيا في مسابقة كاس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز الذي حققه فريقه على نظيره الفيصلي مساء اليوم الاحد في ربع النهائي.

وأصبح المهاجم المغربي، صاحب لقب الهداف التاريخي لبطولة كأس الملك برصيد 25 هدفا، مناصفة مع الرقم الذي حققه لاعب أهلي جدة، الراحل أمين دابو.

سداسي السعودية وعقوبة الايقاف..

على صعيد متصل يواجه سداسي المنتخب السعودي الاول لكرة القدم سلمان الفرج ونواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مروان وعلي هزازي وخالد الغنام قطر التعرض لعقوبه الايقاف لمدة ستة أشهر على خلفية رفضهم الاستدعاء الرسمي للانضمام الى معسكر منتخب بلادهم قبل قوده نهائيات بطوله كاس الأمم الاسيوية الجارية فعاليتها الان بدولة قطر.

وودع المنتخب السعودي منافسات كأس الأمم الاسيوية من الدور ثمن النهائي عقب الخساره برباعية مقابل هدفين امام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح