مداهمة 16 فدان أفيون وحشيش وضبط 16 عنصرا شديد الخطورة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، في مواجهة حاسمة مع تجار المخدرات، من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، يتخصص نشاطها الإجرامي في زراعة المواد المخدرة والاتجار بها. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتتالية ضد تجار المخدرات، ووزارة الداخلية تدرك خطورة هذا النشاط الإجرامي على المجتمع بشكل خاص. لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

أكدت المعلومات والتحريات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قيام مركز إجرامي يضم (16 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامي في زراعة وتهريب المواد المخدرة بإحدى جزر النيل التابعة لأحدى الجزر النيلية. قرى قسم شرطة ابنوب بأسيوط.

وباستهدافهم أطلقوا أعيرة نارية باتجاه القوات، وأدى الاشتباك إلى إصابة أحدهم واعتقال الآخرين. كما تم ضبط (6.5 طن من مادة البانجو المخدرة)، بالإضافة إلى (10 أفدنة مزروعة بمشروع الأفيون المخدر والبانجو – 16 بندقية آلية – 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات). .

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي (36.5 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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